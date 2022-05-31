ЧМ-2022. Отбор

Український захисник розповів про майбутній матч проти Шотландії.

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував майбутній матч відбору плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Всі налаштовані дуже серйозно. Провели тактичне заняття, допрацювали деякі елементи, такі, наприклад, як стандартні положення. Усі перебувають у гарному настрої, й у нас ще є час, щоб остаточно підготуватися до вирішальної гри.

Ми дуже вдячні словенцям, які забезпечили нам чудовий прийом. Хоча я пробув тут лише два дні, але відразу ж відчув теплу атмосферу. Усі навколо дуже доброзичливі і ставляться до нас якнайкраще. Велика їм дяка!

Востаннє я був у Шотландії на чемпіонаті Європи. Тоді ми переграли шведів, тож враження від цієї країни в мене приємні, і сподіваюся на такі самі й цього разу. Будемо сподіватися, що Хемпден Парк для нас фартовий", - наводить слова Соболя прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.