ЧМ-2022. Отбор

Олександр Зінченко не зміг стримати емоцій, відповідаючи на запитання про мрію для українців.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко щиро намагався відповідати на запитання журналістів на передматчевій прес-конференції перед грою проти Шотландії у відборі ЧС-2022.

Лідер "синьо-жовтих" не зміг стримати сліз, відповідаючи на одне з питань журналістів щодо значення цього поєдинку для нашої збірної та країни.

"Кожен українець має головну мрію – зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми, зокрема з маленькими дітьми. Вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася".

Якщо ми говоримо про футбол, то ми також маємо мрію. Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу і подарувати ці емоції українцям у непростий час, бо вони цього заслуговують", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.