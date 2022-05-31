ЧМ-2022. Отбор

Команда Олександра Петракова провела тренування на стадіоні Хемпден Парк.

Збірна України продовжує підготовку до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії у Глазго. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Вранці команда привітала з днем ​​народження воротаря Георгія Бущана, якому сьогодні виповнюється 28 років. Георгій отримав ігрову футболку з цифрою 28 та автографами всіх партнерів по команді та головного тренера.

Офіційне тренування "синьо-жовті" провели у гарному настрої на стадіоні Хемпден Парк. Після розминки, естафет та квадрату футболісти відпрацювали ігрові серії, під час яких тренерський штаб мав можливість зробити завершальні прикидки щодо завтрашньої моделі гри.

У передігровому занятті взяли участь усі 26 виконавців, а захисник Денис Попов, як і прогнозували лікарі національної команди, приєднався до загальної групи, працюючи на рівних із рештою партнерів.

Сьогодні до опівночі коуч визначиться із 23 гравцями, які потраплять до заявки на матч, а ввечері перед виїздом на гру — зі стартовим складом.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться завтра, 1 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше своїми очікуваннями поділився головний тренер збірної України Олександр Петраков.