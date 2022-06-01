ЧМ-2022. Отбор

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук поділився своїми очікуваннями від матчу против шотландців.

Сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє против Шотландії в рамках плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Я вважаю, що дуже складно буде на початку матчу – це 100%. Перший офіційний матч, який Україна грає після вторгнення Росії. Нам дуже потрібний чемпіонат світу, він був дуже великим стимулом для українського народу", — приводить слова Сидорчука телеканали Футбол 1/2/3.

"Що стосується вболівальників, на прогулянці нам зустрілися шотландці, які кажуть: Glory to Ukraine. Вони казали, що Хемпден Парк стане для нас пеклом. Сподіватимемося, що це буде не так, і українська діаспора також буде присутня на стадіоні".