Захисник Аталанти Меріх Демірал підтримав Кріштіану Роналду, який разом зі збірної Португалії вилетів з ЧС-2022.

"Це нічого не змінює. Він GOAT і завжди ним буде. Роналду — герой для мене та для багатьох з нас", — написав Демірал.

This changes nothing. He is the GOAT and will forever be. Hero of me and many of us. #Cristiano