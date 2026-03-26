Наставник збірної відмовився від низки футболістів через травми та фізичну неготовність.

Збірна Італії підходить до півфінального матчу плей-оф чемпіонату світу 2026 року проти Північної Ірландії з кадровими втратами. Головний тренер Дженнаро Гаттузо не включив до заявки одразу п’ятьох виконавців.

Поза складом на гру залишилися нападник Джанлука Скамакка, захисник Андреа Камб’ясо, воротар Еліа Капріле, оборонець Дієго Коппола та форвард Ніколо Камб’ягі. Усі вони спостерігатимуть за поєдинком із трибун.

Найчутливішими втратами для команди стали Скамакка та Камб’ясо. Обидва футболісти ще не відновили оптимальні кондиції після травм, отриманих у клубах. Водночас вони продовжать працювати на тренувальній базі в Коверчано та можуть повернутися до складу у разі виходу італійців до наступного раунду.

Матч між Італією та Північною Ірландією розпочнеться о 21:45 за київським часом.