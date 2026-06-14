Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.

Збірна Німеччини здобула впевнену перемогу над Кюрасао з рахунком 7:1 у першому турі групи E чемпіонату світу-2026.

Вже на старті зустрічі команда Юліана Нагельсманна вийшла вперед завдяки голу Фелікса Нмечі. Проте на 15-й хвилині Кюрасао несподівано зрівняло рахунок — Лівано Комененсія після рикошету відзначився першим голом своєї збірної в історії чемпіонатів світу, скориставшись помилкою Мануеля Ноєра.

Після цього німці повністю перехопили ініціативу. Ще до перерви Ніко Шлоттербек вивів Бундестім уперед, а Кай Гаверц подвоїв перевагу.

У другому таймі Німеччина довела перевагу до розгромної. Голами відзначилися Джамал Мусіала, Натаніель Браун і Деніз Ундав, а Гаверц оформив дубль. Загалом команда Нагельсманна забила ще чотири м’ячі після перерви.

У групі E також виступають Кот-д’Івуар та Еквадор, які проведуть свій перший матч пізніше. У другому турі Німеччина зіграє з Кот-д’Івуаром 20 червня, а Кюрасао зустрінеться з Еквадором 21 червня.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Німеччина — Кюрасао:

Німеччина — Кюрасао 7:1

Голи: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пен.), 88, Мусіала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 — Комененсія, 21

Німеччина: Ноєр — Кімміх (Антон, 83), Та (Рюдігер, 73), Шлоттербек, Браун (Раум, 73) — Павлович, Нмеча (Горецка, 73) — Сане, Мусіала (Ундав, 64), Вірц — Гаверц.

Кюрасао: Ром — Флоранус, Базур, Обіспо, Фонвілл — Комененсія, Л. Бакуна — Гансен (Антоніссе, 46), Чонг (Кастанеєр, 83), Ж. Бакуна — Локадія (Маргаріта, 65).