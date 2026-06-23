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Збірна Англії впевнено розпочала турнір, подарувавши нейтральним уболівальникам один із найяскравіших матчів першого туру — команда Томаса Тухеля перемогла Хорватію з рахунком 4:2. Головним героєм став Гаррі Кейн, який оформив дубль і довів свій особистий рахунок голів на чемпіонатах світу до десяти.

Не менш яскраво проявив себе Джуд Беллінгем — він був одним із найкращих гравців стартового туру. Також відзначилися Маркус Рашфорд та Деклан Райс, який попри проблеми зі здоров'ям підтвердив готовність вийти на поле проти Гани. Втім, перемога над хорватами оголила і певні проблеми. Англія двічі дозволила супернику зрівняти рахунок у першому таймі, зруйнувавши міф відбіркового циклу про зразкову лінію захисту.

Гана також стартувала з перемоги, хоча її успіх був значно менш видовищним. "Чорні зірки" здолали Панаму з рахунком 1:0 завдяки єдиному забитому м'ячу та дисциплінованій грі в захисті. Для ганців це була перша перемога на чемпіонатах світу з 2010 року.

Команда Карлуша Кейруша робить ставку на організовану оборону та швидкі контратаки. В матчі проти Англії ганці собливі надії покладають на Антуана Семеньйо та досвідченого Томаса Партея, який може повернутися до складу після пропуску стартового матчу.

На папері фаворит очевидний. Англія продемонструвала потужний атакувальний потенціал, тоді як Гана здобула три очки насамперед завдяки самовідданій роботі без м'яча. Проте саме такі матчі часто стають випробуванням для фаворитів: якщо англійці знову залишать вільний простір біля власних воріт, швидкі контратаки "Чорних зірок" можуть створити їм чимало проблем.