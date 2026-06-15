Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Кабо-Верде.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував нічийний результат у матчі ЧС-2026 проти Кабо-Верде (0:0).

"Гра вирішується наполегливістю у тій самій ідеї, продовженням вдосконалення з більшою витонченістю, але що поробиш. Це такі матчі, де, як добре пояснив Родрі, ти створюєш багато, але без тієї свіжості, яка необхідна в подібних іграх.

Кабо-Верде — дуже організована команда, і ми бачили, що вони сідали у низький блок. За таких умов дуже важко створювати вільні зони. Тим не менш, ми їх створювали. Забракло трохи швидкості руху м’яча, щоб розхитати оборону, але коли він не хоче лізти у ворота, то не хоче.

Були удари, моменти та бажання вирішити долю матчу швидким шляхом. Ми знаємо, що це дуже важко, і розуміємо, що перемагати тут коштує величезних зусиль.

Ямаль та Вільямс залишились у запасі? Мета полягає в тому, щоб поступово давати їм ігрові хвилини, аби вони набиралися впевненості та ритму, і в наступних поєдинках виглядали ще краще", — наводить слова де ла Фуенте Marca.

Свій наступний матч на ЧС-2026 Іспанія проведе проти Саудівської Аравії – гра запланована на 21 червня.