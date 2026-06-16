Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу, який відбувся 16 червня 2026 року.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету G збірні Ірану й Нової Зеландії не виявили сильнішого на Лос-Анджелес Стедіум у США.

Елайджа Джаст вивів новозеландців уперед на початку протистояння. Пізніше іранці відповіли голом Раміна Резаеяна, а вже в другому таймі автор першого результативного удару з боку номінальних гостей відзначився ще раз. Зусиллями Мохаммада Мохеббі умовним господарям поля вдалося знову відновити паритет, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Іран у неділю, 21 червня (22:00), на американському Лос-Анджелес Стедіум зустрінеться з Бельгією, тоді як Нова Зеландія в понеділок, 22-го (04:00), протистоятиме Єгипту на канадському стадіоні Бі-Сі Плейс Ванкувер.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іран — Нова Зеландія:

Іран — Нова Зеландія 2:2

Голи: Резаеян, 32, Мохеббі, 64 — Джаст, 7, 55

Іран: Бейранванд — Резаеян, Нематі, Халізаде, Мохаммаді — Юсефі (Гаєді, 46), Годдос (Хаджсафі, 65), Езатолахі, Мохеббі — Моганлу (Аліпур, 53), Таремі (Хоссейнзаде, 80).

Нова Зеландія: Крокомб — Пейн (Елліот, 78), Серман, Боксолл, Какаче (Олд, 68) — Белл, Стаменич (Біндон, 90+2) — Макковатт (Томас, 68), Сінгх (Рендалл, 90+2), Джаст — Вуд.

Попередження: Хаджсафі