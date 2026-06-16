Дивовижним чином ніхто не перемагав на мундіалі за останню добу.
Іран — Нова Зеландія, Getty Images
16 червня 2026, 06:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Іран — Нова Зеландія 2:2
Голи: Резаеян, 32, Мохеббі, 64 — Джаст, 7, 55
Іран: Бейранванд — Резаеян, Нематі, Халізаде, Мохаммаді — Юсефі (Гаєді, 46), Годдос (Хаджсафі, 65), Езатолахі, Мохеббі — Моганлу (Аліпур, 53), Таремі (Хоссейнзаде, 80).
Нова Зеландія:
Крокомб — Пейн (Елліот, 78), Серман, Боксолл, Какаче (Олд, 68) — Белл, Стаменич (Біндон, 90+2) — Макковатт (Томас, 68), Сінгх (Рендалл, 90+2), Джаст — Вуд.
Попередження: Хаджсафі