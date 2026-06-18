Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Узбекистан та Колумбія.
Хамес Родрігес, Getty Images
18 червня 2026, 04:22
Національні збірні Узбекистану та Колумбія зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Мехіко.
Узбекистан: Юсупов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов, Мозговой, Шукуров, Насруллаєв — Урунов, Файзуллаєв — Шомуродов.
Запасні: Нематов, Ергашев, Аліжонов, Сайфієв, Ешмуродов, Ульмасалієв, Урозов, Іскандеров, Хамробеков, Жиянов, Хамдамов, Ганієв, Есанов, Амонов, Сєргєєв.
Запасні: Оспіна, Монтеро, Аріас, Міна, Дітта, Мачадо, Кастаньйо, Ріос, Карраскаль, Портілья, Кінтеро, Кордоба, К. Ернандес, Кампас, Гомес.
Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Лерма, Пуерта — Аріас, Х. Родрігес, Л. Діас — Л. Суарес.
Гра Узбекистан — Колумбія почнеться о 05:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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