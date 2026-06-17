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Узбекистан переживає найяскравіший момент у своїй футбольній історії. "Білі вовки" стали першою збірною Центральної Азії, яка зуміла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу, завершивши багаторічну серію прикрих невдач у відборі. Під час азійської кваліфікації команда демонструвала стабільність, дисципліну та характер, а вирішальна перемога над Катаром остаточно закріпила за нею місце серед учасників мундіалю. Для майже 40-мільйонної країни цей турнір став справжнім національним святом.

Після історичної кваліфікації керівництво федерації запросило легендарного Фабіо Каннаваро, який має надати команді ще більше тактичної зрілості. Чемпіон світу у складі Італії робить ставку на компактну оборону та швидкі переходи в атаку. Головними надіями узбеків залишаються капітан Елдор Шомуродов, який є найкращим бомбардиром в історії збірної, талановитий Аббосбек Файзуллаєв та захисник Абдукодір Хусанов, що вже встиг зарекомендувати себе на найвищому рівні європейського футболу. Попри поразки від Канади та Нідерландів у червневих спарингах, команда показала, що здатна нав'язувати боротьбу навіть статусним суперникам.

Колумбія ж підходить до турніру в статусі одного з найнебезпечніших представників Південної Америки. Команда Нестора Лоренсо блискуче пройшла відбірковий цикл КОНМЕБОЛ, фінішувавши третьою після Аргентини та Еквадору. "Лос Кафетерос" відзначилися потужною атакою, яка забила 28 м'ячів у кваліфікації, а перемоги над Бразилією та Аргентиною стали яскравим підтвердженням високого рівня нинішнього покоління.

Склад колумбійців поєднує досвід і якість практично в усіх лініях. Хамес Родрігес залишається мозковим центром команди та продовжує визначати темп гри своїми передачами, тоді як Луїс Діас є головною атакувальною зброєю збірної. Саме він став одним із найрезультативніших футболістів відбору в Південній Америці. У центрі поля величезний обсяг роботи виконують Джефферсон Лерма та Річард Ріос, а зв'язка Давінсон Санчес — Джон Лукумі забезпечує надійність біля власних воріт. Перед стартом мундіалю Колумбія також набрала хороший хід, обігравши Коста-Рику та Йорданію.

Очікується дуже цікаве тактичне протистояння. Узбекистан, ймовірно, зробить ставку на організовану оборону та контратаки через Шомуродова і Файзуллаєва, тоді як Колумбія прагнутиме контролювати м'яч і використовувати швидкість Діаса та Аріаса на флангах. Для дебютантів навіть нічия стане історичним результатом, але південноамериканці мають достатньо класу та міжнародного досвіду, щоб вважатися фаворитами цієї зустрічі.