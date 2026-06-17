Football.ua представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 18 червня та розпочнеться о 05:00.
Узбекистан — Колумбія, Getty Images
17 червня 2026, 09:00
У першому турі групи K на легендарному стадіоні Ацтека відбудеться черговий матч чемпіонату світу-2026. Для Узбекистану це буде історичний дебют на найбільшій футбольній сцені планети, тоді як Колумбія повертається на мундіаль із серйозними амбіціями після пропуску турніру в Катарі. У компанії Португалії та ДР Конго ціна кожного очка надзвичайно висока.
УЗБЕКИСТАН — КОЛУМБІЯ
ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ, 05:00 ▪️ АЦТЕКА, МЕХІКО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Узбекистан переживає найяскравіший момент у своїй футбольній історії. "Білі вовки" стали першою збірною Центральної Азії, яка зуміла пробитися до фінальної частини чемпіонату світу, завершивши багаторічну серію прикрих невдач у відборі. Під час азійської кваліфікації команда демонструвала стабільність, дисципліну та характер, а вирішальна перемога над Катаром остаточно закріпила за нею місце серед учасників мундіалю. Для майже 40-мільйонної країни цей турнір став справжнім національним святом.
Після історичної кваліфікації керівництво федерації запросило легендарного Фабіо Каннаваро, який має надати команді ще більше тактичної зрілості. Чемпіон світу у складі Італії робить ставку на компактну оборону та швидкі переходи в атаку. Головними надіями узбеків залишаються капітан Елдор Шомуродов, який є найкращим бомбардиром в історії збірної, талановитий Аббосбек Файзуллаєв та захисник Абдукодір Хусанов, що вже встиг зарекомендувати себе на найвищому рівні європейського футболу. Попри поразки від Канади та Нідерландів у червневих спарингах, команда показала, що здатна нав'язувати боротьбу навіть статусним суперникам.
Колумбія ж підходить до турніру в статусі одного з найнебезпечніших представників Південної Америки. Команда Нестора Лоренсо блискуче пройшла відбірковий цикл КОНМЕБОЛ, фінішувавши третьою після Аргентини та Еквадору. "Лос Кафетерос" відзначилися потужною атакою, яка забила 28 м'ячів у кваліфікації, а перемоги над Бразилією та Аргентиною стали яскравим підтвердженням високого рівня нинішнього покоління.
Склад колумбійців поєднує досвід і якість практично в усіх лініях. Хамес Родрігес залишається мозковим центром команди та продовжує визначати темп гри своїми передачами, тоді як Луїс Діас є головною атакувальною зброєю збірної. Саме він став одним із найрезультативніших футболістів відбору в Південній Америці. У центрі поля величезний обсяг роботи виконують Джефферсон Лерма та Річард Ріос, а зв'язка Давінсон Санчес — Джон Лукумі забезпечує надійність біля власних воріт. Перед стартом мундіалю Колумбія також набрала хороший хід, обігравши Коста-Рику та Йорданію.
Очікується дуже цікаве тактичне протистояння. Узбекистан, ймовірно, зробить ставку на організовану оборону та контратаки через Шомуродова і Файзуллаєва, тоді як Колумбія прагнутиме контролювати м'яч і використовувати швидкість Діаса та Аріаса на флангах. Для дебютантів навіть нічия стане історичним результатом, але південноамериканці мають достатньо класу та міжнародного досвіду, щоб вважатися фаворитами цієї зустрічі.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Узбекистану з коефіцієнтом 9.00, а ймовірний успіх збірної Колумбії оцінюється в 1.40. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.75.
WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
УЗБЕКСИТАН : Юсупов — Хусанов, Абдуллаєв, Ашурматов — Сайфієв, Шукуров, Мозговой, Назруллаєв — Файзуллаєв, Урунов — Шомуродов
КОЛУМБІЯ : Варгас — Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка — Лерма, Ріос — Аріас, Родрігес, Діас — Суарес
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
-
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:1
Довідка про betking
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ