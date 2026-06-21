Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник відкрив рахунок у матчі з Тунісом, забивши найшвидший гол японців в історії мундіалів.

Хавбек збірної Японії Даїті Камада увійшов до історії національної команди під час поєдинку другого туру чемпіонату світу 2026 року проти Тунісу.

Футболіст відзначився вже на 3-й хвилині 27-й секунді зустрічі, встановивши новий рекорд збірної Японії за швидкістю забитого м'яча на чемпіонатах світу.

Попереднє досягнення трималося протягом багатьох років, однак гол Камади став найранішим в історії виступів японської національної команди на мундіалях.

Забитий м'яч поклав початок впевненій перемозі Японії над Тунісом з рахунком 4:0, що дозволило команді зміцнити свої позиції в боротьбі за вихід до плей-оф.

На клубному рівні 29-річний футболіст представляє Крістал Пелас. У сезоні-2025/26 він провів 46 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та чотири результативні передачі.