Півзахисник відкрив рахунок у матчі з Тунісом, забивши найшвидший гол японців в історії мундіалів.
Камада, getty images
21 червня 2026, 10:20
Хавбек збірної Японії Даїті Камада увійшов до історії національної команди під час поєдинку другого туру чемпіонату світу 2026 року проти Тунісу.
Футболіст відзначився вже на 3-й хвилині 27-й секунді зустрічі, встановивши новий рекорд збірної Японії за швидкістю забитого м'яча на чемпіонатах світу.
Попереднє досягнення трималося протягом багатьох років, однак гол Камади став найранішим в історії виступів японської національної команди на мундіалях.
Забитий м'яч поклав початок впевненій перемозі Японії над Тунісом з рахунком 4:0, що дозволило команді зміцнити свої позиції в боротьбі за вихід до плей-оф.
На клубному рівні 29-річний футболіст представляє Крістал Пелас. У сезоні-2025/26 він провів 46 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол та чотири результативні передачі.