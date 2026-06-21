Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард оформив дубль і асист у розгромній перемозі на ЧС-2026.

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль визнаний найкращим гравцем матчу проти Саудівської Аравії (4:0) у другому турі групи H чемпіонату світу-2026.

Форвард вийшов у стартовому складі "Фурії Рохи" та вже до середини першого тайму взяв безпосередню участь у трьох голах. Спочатку Оярсабаль асистував Ламіну Ямалю, а згодом сам оформив дубль.

The fans have spoken – Mikel Oyarzabal is your @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Y1v9AMykM8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Загалом Оярсабаль провів за збірну Іспанії 55 матчів, у яких забив 27 голів і віддав 12 результативних передач.

Після цієї перемоги Іспанія має 4 очки та очолює групу H. У першому турі команда Луїса де ла Фуенте сенсаційно зіграла внічию з Кабо-Верде (0:0), тоді як Саудівська Аравія має 1 бал.

У третьому турі Іспанія зіграє з Уругваєм, а Саудівська Аравія зустрінеться з Кабо-Верде.