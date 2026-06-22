Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Іраку вірить у можливість сенсації, але визнає силу чинних фаворитів турніру.

Головний тренер збірної Іраку Грем Арнолд поділився очікуваннями від матчу проти Франції на чемпіонаті світу-2026. Наставник заявив, що його команда не має наміру грати лише на утримання результату.

"Я завжди був тренером, який виходить на гру з наміром перемогти, а не намагається не програти. Коли у вас такий менталітет, так, бувають дні, коли це може не спрацювати, але буде багато днів, коли це працює. Ми вийдемо з вірою та очікуванням перемогти, і це дає гравцям правильний настрій.

Я запитав, чи можемо ми грати із трьома воротарями, але мені сказали "ні". У них неймовірні футболісти, і це честь, але ми зосереджені на собі та нашій грі".

Арнолд також високо оцінив роботу наставника французької збірної Дідьє Дешама та його вплив на команду.

"Ми переконуємось, що гравці повністю готові вийти на поле та показати світу, на що вони здатні. Дешам фантастичний тренер і досяг величезних успіхів із Францією. Ви бачите, що всі гравці його люблять, як вони реагують на нього постійно, і це буде мотивацією для Франції зробити щось особливе для нього на його останньому чемпіонаті світу. Загалом він виконав неймовірну роботу та є чудовою людиною", — сказав Арнолд.

Поєдинок між Іраком та Францією відбудеться 23 червня, початок о 00:00.