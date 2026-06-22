Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Англії поскаржився на божевільний графік.

Півзахисник збірної Англії та лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про напружений розклад поєдинків. 27-річний футболіст був замінений у другому таймі першого матчу "триколірних" на ЧС-2026, у якому вдалося обіграти Хорватію (4:2). Хавбек залишив поле з підозрою на ушкодження, проте уникнув серйозних проблем.

"Ми проводимо непристойну кількість матчів. Божевільний графік, але що ми можемо вдіяти? Не можна просто сидіти й жалітися. Потрібно продовжувати заради таких моментів, як наша нещодавня перемога в Прем'єр-лізі", — наводить Telegraph слова Райса.

23 червня англійці зустрінуться з Ганою в межах другого туру групового етапу ЧС-2026.