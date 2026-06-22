Півзахисник збірної Англії поскаржився на божевільний графік.
Деклан Райс, Getty Images
22 червня 2026, 11:46
Півзахисник збірної Англії та лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про напружений розклад поєдинків. 27-річний футболіст був замінений у другому таймі першого матчу "триколірних" на ЧС-2026, у якому вдалося обіграти Хорватію (4:2). Хавбек залишив поле з підозрою на ушкодження, проте уникнув серйозних проблем.
"Ми проводимо непристойну кількість матчів. Божевільний графік, але що ми можемо вдіяти? Не можна просто сидіти й жалітися. Потрібно продовжувати заради таких моментів, як наша нещодавня перемога в Прем'єр-лізі", — наводить Telegraph слова Райса.
23 червня англійці зустрінуться з Ганою в межах другого туру групового етапу ЧС-2026.