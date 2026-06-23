Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 24 червня та розпочнеться о 02:00.

.Хорватія може закріпити за собою місце у першій трійці групи, здобувши перемогу над Панамою у матчі чемпіонату світу-2026. Зазнавши поразки від Англії (2:4), хорвати займають четверте місце з нулем очок, оскільки Панама випереджає їх по різниці голів, програвши Гані (0:1).

ПАНАМА — ХОРВАТІЯ

СЕРЕДА, 24 ЧЕРВНЯ, 02:00 ▪️ ТОРОНТО СТЕДІУМ, КАНАДА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — П'ЄР АЧО (ГАБОН) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Панама заслуговує на похвалу за те, що протягом більшої частини матчу стримувала атакуючих гравців Гани, але, на жаль, припустилася помилки, намагаючись чинити високий тиск на чужій половині поля, внаслідок чого суперник пройшов до штрафного майданчика та забив переможний гол на п'ятій хвилині компенсованого часу до другого тайму.

Можна говорити, що команда Томаса Крістіансена, яка займає 34 місце в рейтингу ФІФА, більшу частину матчу перевершувала опонента, враховуючи, що в першому таймі вона не завдала жодного удару по воротах, тоді як єдина спроба переможців потрапити в ворота, крім гола, це удар головою після стандарту відразу після перерви.

Хоча вісім команд, що посіли треті місця, вийдуть у плейоф, "лос каналерос" не зможуть бути третіми, якщо програють, тому що у разі, якщо команди мають однакову кількість очок, першим критерієм визначення переможця при рівності очок буде їхня статистика особистих зустрічей.

Єдиний спосіб для Панами залишитися в турнірі у разі поразки — це якщо Англія програє Гані, але для цього їм також доведеться обіграти "трьох левів" у третьому турі групового етапу.

Крістіансен, як і раніше, прагне увійти в історію, забезпечивши своїй команді перше в історії очко на ЧС. До цього вони єдиний раз брали участь у подібних турнірах у 2018 році, де програли усі три матчі – Бельгії, Англії та Тунісу.

Перемога над хорватами може стати для Панами третьою в дев'яти останніх іграх, але поразка стане четвертою за цей період і продовжить серію матчів без сухих ігор до дев'яти матчів.

Не варто надмірно критикувати Хорватію за поразку від Англії, враховуючи, що їм протистояли одні з кращих на турнірі, але те, як вони зазнавали труднощів, викликало справжнє занепокоєння. Під агресивним пресингом "клітчастим" важко вдавалося вирватися з власної половини поля, і єдиний реальний момент після перерви виник у них зі стандарту аж на 95 хвилині.

Головний тренер Златко Далич має постаратися витягти позитивні моменти з гри своєї команди у перші 45 хвилин, і він упевнений, що у його досвідченого складу буде достатньо сил, щоб вийти у плейоф. Проте в останніх чотирьох матчах Хорватія зазнала трьох поразок, хоча у програшах від Англії, Бельгії та Бразилії немає нічого жахливого.

Команда Далича уникала вильоту на груповому етапі ЧС у 2018 та 2022 роках, і в ці роки доходила до фіналу та півфіналу відповідно. Шість очок, набраних у двох матчах, гарантують попадання в першу двійку, три — в трійку, а чотирьох може вистачити для двійки, хоча доля місць може залежати від різниці забитих та пропущених м'ячів.

Хорватія раніше ніколи не зустрічалася з Панамою — востаннє вони грали проти країни КОНКАКАФ, коли обіграли Канаду (4:1) у Катарі 2022 року, але, незважаючи на незнайомість суперника, вони все одно вважатимуться фаворитами.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Хорватії з коефіцієнтом 1.54, а ймовірний успіх Панами оцінюється в 7.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.00.

WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПАНАМА: Москера — Андраде, Кордоба, Рамос — Блекмен, Барсенас, Гарві, Мурільйо — Родрігес, Діас, Вотерман.

ХОРВАТІЯ: Лівакович — Гвардіол, Шутало, Понграчич — Перішич, Модрич, Ковачич, Станішич — Батуріна, Сучич — Муса.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:3

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ