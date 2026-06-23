Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 24 червня та розпочнеться о 05:00.

Приблизно за тиждень після завоювання свого першого в історії очка на чемпіонаті світу, збірна ДР Конго зустрінеться з лідером групи, Колумбією. ДР Конго змогла зупинити Португалію (1:1) з Кріштіану Роналду в першому турі ЧС-2026, тоді як Колумбія розібралася з Узбекистаном (3:1).

КОЛУМБІЯ — ДР КОНГО

СЕРЕДА, 24 ЧЕРВНЯ, 05:00 ▪️ ГВАДАЛАХАРА СТЕДІУМ, МЕКСИКА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Колумбії під керівництвом Нестора Лоренсо вийшла на свій перший матч проти Узбекистану, знаючи, що може захопити ініціативу у групі після того, як Португалія зіграла внічию з ДР Конго.

"Лос кафетерос" саме це і зробили, хоча узбецька команда під керівництвом Фабіо Каннаваро змогла завдати чимало проблем упродовж більшої частини матчу. На перерву колумбійці пішли ведучи в рахунку завдяки голу Даніеля Муньйоса, але на 60 хвилині Узбекистан зрівняв рахунок, але через п'ять хвилин Луїс Діас відновив перевагу Колумбії, а крапку в матчі поставив Хамінтон Кампас.

Завдяки цьому успіху Колумбія залишається єдиною командою у групі, яка набрала максимальну кількість очок перед другим туром, і ще одна перемога виведе її у бажаний плейоф.

Додамо, що Колумбія на двох попередніх мундіалях доходила до чвертьфіналу та 1/8 фіналу, тоді як турнір 2022 року був пропущений після невдалого відбіркового циклу. Таким чином, колумбійці можуть втретє поспіль вийти до плейоф чемпіонату світу.

Звичайно, ДР Конго не захоче забезпечувати Колумбії легкого шляху до наступного раунду, оскільки повернення "леопардів" на світову арену після 52 років підкреслює, що вони приїхали не просто заради галочки.

Хоча команда Себастьєна Дезабра, як це часто відбувається, обрала схему із п'ятьма захисниками, пропущений гол на шостій хвилині від Жоау Невеша міг змусити їх втратити самовладання. Проте, натомість, ДР Конго продемонструвала індивідуальність та характер, обмеживши підопічних Роберто Мартінеса шістьма ударами по воротах, тоді як вони завдали вісім ударів. ДР Конго могла перемогти португальців, але склалося, як склалося.

Тим не менш, для африканської країни є позитивний момент, оскільки вона показала, що варта турнірів великого рівня, і тепер прагне здобути свою першу перемогу на мундіалях у своїй п'ятій грі.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Колумбії з коефіцієнтом 1.54, а ймовірний успіх ДР Конго оцінюється в 6.33. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.25.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КОЛУМБІЯ: Варгас — Мохіка, Санчес, Лукумі, Муньйос — Лерма, Ріос, Пуерта — Діас, Родрігес, Суарес.

ДР КОНГО: Мпасі-Нзау — Ван-Біссака, Мбемба, Туанзебе, Капюаді, Масуаку — Мукау, Каємбе, Мутуссамі — Вісса, Бакамбу.

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