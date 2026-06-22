Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Австрія.

Національні збірні Аргентини та Австрії зіграють матч другого туру чемпіонату світу-2026 в Арлингтоні.

Ліонель Скалоні, після перемоги над Алжиром (3:0), використав із перших хвилин Моліну на правому фланзі оборони.

Ральф Рангнік, на тлі перемоги над Йорданією (3:1), залучив до стартового складу Дансо до центру оборони, тоді як Ваннер гратиме під нападником Грегоричем.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада — Мессі, Лаут. Мартінес.

Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Тальяфіко, Монтьєль, Отаменді, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Сімеоне, Пас, Лопес.



Австрія: А. Шлагер — Пош, Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід, Ваннер, Забітцер — Грегорич.