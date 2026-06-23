Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий форвард готовий дебютувати на ЧС-2026 після пропуску двох стартових поєдинків турніру.

Зірка збірної Бразилії Неймар відновився після ушкодження та повернувся до повноцінних тренувань у загальній групі напередодні заключного матчу групового етапу чемпіонату світу-2026. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний футболіст вже працює без обмежень і може потрапити до заявки на поєдинок проти Шотландії, який відбудеться у ніч на 25 червня.

Очікується, що тренерський штаб бразильців ухвалить остаточне рішення щодо його участі безпосередньо перед грою.

Через травму Неймар пропустив перші два матчі своєї команди на мундіалі. Без своєї зірки Бразилія стартувала на турнірі з нічиєї проти Марокко (1:1), а в другому турі впевнено переграла Гаїті з рахунком 3:0.