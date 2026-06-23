Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керуватиме збірною у грі проти вікінгів його асистент Гі Стефан.

Головний тренер Ле Бле був змушений тимчасово покинути розташування команди, щоб бути присутнім на похороні. Керуватиме збірною у грі проти Норвегії його асистент Гі Стефан.

Федерація футболу Франції у вівторок повідомила сумну новину: за три дні до матчу чемпіонату світу 2026 року між збірними Норвегії та Франції головний тренер французів Дідьє Дешам покинув табір команди. Причиною стала смерть його матері.

Наставник повертається до Франції, щоб провести її в останню путь. Ця трагедія сталася у самий розпал Мундіалю. Під керівництвом Дешама збірна Франції вже встигла вийти в плейоф, здобувши дві переконливі перемоги у перших турах турніру, обігравши Сенегал (3:1) та Ірак (3:0).

В офіційній заяві Федерації футболу Франції зазначається: "За погодженням з Філіппом Діалло, президентом федерації, який зараз перебуває на базі національної команди, Дідьє Дешам доручив своєму помічнику Гі Стефану керувати командою до свого повернення".

Дворазовий чемпіон світу Дідьє Дешам беззмінно очолює збірну Франції з 2012 року. Як відомо, він планує залишити свою посаду після завершення поточного чемпіонату світу. На жаль, це не перша болюча втрата в родині тренера під час роботи з національною командою: у травні 2022 року, під час збору перед матчами Ліги націй, пішов з життя його батько.