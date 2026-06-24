Разом із тим, команда Златко Далича вибила суперників із боротьби за плейоф ЧС-2026.
Панама — Хорватія, Getty Images
24 червня 2026, 04:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Панама — Хорватія 0:1
Гол: Будімір, 54
Панама: О. Москера — Рамос (Вотерман, 77), Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, Барсенас (Т. Родрігес, 90), Блекмен (Е. Девіс, 90) — К. Мартінес, Фахардо (Лондоньйо, 83), Х. Л. Родрігес.
Хорватія:
Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол (Крамарич, 46) — Модрич (Маріо Пашалич, 81), Ковачич (П. Сучич, 72) — Перішич, Батурина, Марко Пашалич (Л. Сучич, 72) — Муса (Будімір, 46).
Попередження: Барсенас — П. Сучич