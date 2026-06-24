Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 24 червня 2026 року.

Національні збірні Панами та Хорватії зустрічались поміж собою в другому турі чемпіонату світу-2026 у Торонто.

Команда Златка Далича неабияк налякала власних уболівальників, коли ледь не провалилась у першому таймі, а суперники виглядали дуже близькими до забитого м'яча.

Але поперерві відзначились уже самі хорвати, після чого їм варто було подякувати воротарю Ліваковичу, що перед другим водопоєм рахунок знову не став рівним.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Панама — Хорватія:

Панама — Хорватія 0:1

Гол: Будімір, 54

Панама: О. Москера — Рамос (Вотерман, 77), Кордоба, Андраде — Мурільйо, Гарві, Барсенас (Т. Родрігес, 90), Блекмен (Е. Девіс, 90) — К. Мартінес, Фахардо (Лондоньйо, 83), Х. Л. Родрігес.

Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол (Крамарич, 46) — Модрич (Маріо Пашалич, 81), Ковачич (П. Сучич, 72) — Перішич, Батурина, Марко Пашалич (Л. Сучич, 72) — Муса (Будімір, 46).Попередження: Барсенас — П. Сучич