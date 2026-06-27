Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Столе Сольбаккен залишив на лаві запасних 10 гравців основи на заключний матч групового етапу.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував своє суперечливе рішення провести масштабну ротацію у матчі чемпіонату світу проти збірної Франції.

На поле в Бостоні не вийшли одразу 10 гравців основного складу, включно з головними зірками — Ерлінгом Холандом та Мартіном Едегором. Зігравши резервним складом, норвежці поступилися фаворитам турніру з рахунком 1:4.

Попри поразку, команда посіла друге місце у групі I та гарантувала собі вихід до 1/16 фіналу, де вже у вівторок зустрінеться зі збірною Кот-дʼІвуару. Відсутність лідерів викликала розчарування вболівальників на стадіоні. Фанати, які очікували побачити яскраве протистояння форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда та француза Кіліана Мбаппе, під час матчу скандували: "Ми хочемо Холанда!".

Однак Солбаккен не став вибачатися за своє рішення. За його словами, крок був абсолютно очевидним та продиктованим медичними показниками, а не тактичними експериментами.

"Все просто. Ми підбили підсумки після гри із Сенегалом, і виявилося, що пʼять чи шість гравців дуже постраждали після 80 хвилин гри. Весь захист і деякі півзахисники були сильно виснажені. Ми також знаємо, що після Сенегалу у нас було найкоротше вікно на відновлення перед цією грою", — пояснив Сольбаккен.

Тренер наголосив, що рішення було ухвалено спільно з медичним персоналом, фізіотерапевтами та самими гравцями, які зізналися, що не готові фізично витримати ще один напружений поєдинок без відпочинку. Солбаккен визнав, що розуміє почуття вболівальників, проте пріоритетом для нього залишається довгостроковий успіх Норвегії на турнірі.

"Єдине, що потрібно враховувати, це вболівальники. Вони хотіли б побачити Ерлінга та Мартіна, але ми не мали багато часу, щоб ухвалити рішення. Ерлінг і Мартін — командні гравці; вони знають, що так краще для команди. Сподіваюся, ми зможемо подарувати фанатам ще кілька гарних літніх вечорів у наступні тижні".

Наостанок наставник підкреслив серйозність намірів скандинавської збірної на цьому чемпіонаті світу:

"Ми хочемо залишитися тут якомога довше, тому це було очевидним рішенням", — резюмував керманич.

Тепер збірна Норвегії має кілька днів на відновлення перед вирішальним матчем 1/16 фіналу проти Кот-дʼІвуару, де очікується повернення на поле всіх ключових гравців