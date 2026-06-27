Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дебютанти турніру завершили груповий етап без поразок та готується зіграти проти Аргентини.

Казкова подорожчання збірної Кабо-Верде на їхньому першому чемпіонаті світу продовжується. Після нульової нічії із Саудівською Аравією у Х'юстоні острівна держава біля західного узбережжя Африки офіційно стала найменшою за населенням країною (525 000 осіб), яка коли-небудь вийшла в плейоф Мундіалю.

"Ми маленькі, але в нас великі серця, і ми бійці", — зазначив 40-річний воротар збірної Возінья, який став уособленням завзятості своєї нації.

Блакитні акули влаштували одну з найбільших сенсацій в історії турніру. Свої виступи вони розпочали з нульової нічиєї проти фаворитів змагань — збірної Іспанії. Потім забили свої перші голи, зігравши 2:2 з дворазовими чемпіонами — Уругваєм, і завершили групу ще однією нічиєю у грі із Саудівською Аравією.

Три очки дозволили їм посісти друге місце в групі H, поступившись лише іспанцям і випередивши Уругвай на одне очко. Паралельна поразка уругвайців від Іспанії (0:1) означала їхній достроковий виліт разом із саудитами.

Кабо-Верде вже обійшли інші маленькі країни, як-от Кюрасао та Ісландія, що вибували після групового етапу (у 2026 та 2018 роках відповідно). Вони стали: Першими дебютантами у плей-оф із часів Словаччини у 2010 році. Першими новачками без поразок у групі після Сенегалу у 2002 році.

Варто зазначити, що три нічиї вже виводили команди в плей-оф раніше (Уельс у 1958-му, Ірландія та Нідерланди у 1990-му, Чилі у 1998-му), хоча, наприклад, Новій Зеландії у 2010 році цього результату для виходу з групи не вистачило.

Невіддільною частиною цього успіху стала феноменальна гра голкіпера Возіньї. Його фантастичні виступи принесли йому понад 16 мільйонів нових підписників в Instagram.

У матчі проти Саудівської Аравії він здійснив три ключові сейви: відбив небезпечний удар головою Мохамеда Канно у компенсований час першого тайму, парирував постріл Мохаммеда Абу Аль-Шамата на 66-й хвилині та врятував команду після удару Абдулли Аль-Хамдана на 92-й.

"У нашій національній збірній багато якісних гравців. Можливо, багато хто з вас вважає, що гравець з Кабо-Верде недостатньо хороший. Але ми приїхали сюди, щоб показати: у нас багато якостей, ми тут, щоб змагатися, а наші гравці можуть грати будь-де у великих змаганнях, у вищих лігах", — впевнено заявив Возінья.

За грою сина з розкішного люкса на стадіоні спостерігала його мати, Ана Кандіда Евора, розмахуючи прапором Кабо-Верде. Вона пропустила епічний матч сина проти Іспанії (де він зробив 7 сейвів) через проблеми з візою.

Сама гра могла завершитися й перемогою Кабо-Верде. Кевін Піна здалеку пробив трохи вище поперечини, Ларос Дуарте не зміг переграти голкіпера з центру штрафного, а Нуну да Кошта в останні секунди матчу пробив повз ліву стійку. Проте ці змарновані шанси швидко забулися.

Через пару хвилин після фінального свистка, коли стало відомо про перемогу Іспанії над Уругваєм, гравці та вболівальники Кабо-Верде вибухнули сльозами радості.

Головний тренер команди Бубіста, загорнутий у національний прапор, не приховував своєї гордості:

"Команда дуже прагнула показати цей весь світ. Ми пишемося тим, що дійшли до цього етапу. Ми показали, що моя маленька країна, але ми боремося за те, чого хочемо досягти. Я завжди казав, що рано чи пізно Кабо-Верде опинитися на такому етапі. Звичайно, важко робити такі прогнози, але я завжди це знав".