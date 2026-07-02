Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Бельгії забив вирішальний м'яч у ворота Сенегалу на 124-й хвилині та переписав історію мундіалів.

Юрі Тілеманс став автором нового рекорду чемпіонатів світу після драматичного матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між Бельгією та Сенегалом.

Півзахисник бельгійської збірної реалізував пенальті наприкінці додаткового часу, а м'яч перетнув лінію воріт на позначці 124 хвилини 43 секунди. Саме цей удар приніс Бельгії перемогу з рахунком 3:2 та вихід до 1/8 фіналу.

Таким чином, Тілеманс забив найпізніший гол в історії чемпіонатів світу. Попередній рекорд належав алжирцю Абдельмумену Джабу, який відзначився на 120-й хвилині 49-й секунді у матчі мундіалю-2014.

Третім у цьому рейтингу залишається Алессандро Дель П'єро, який забив за Італію на 120-й хвилині 13-й секунді у 2006 році.

Завдяки цій перемозі Бельгія пробилася до 1/8 фіналу світової першості, де зіграє проти США.