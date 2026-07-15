Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер чинних чемпіонів світу захистив свою команду, оцінив важкий шлях до півфіналу та закликав не змішувати футбол із політикою напередодні матчу проти англійців.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні став на захист своєї команди, відкинувши критику щодо якості її гри на поточному чемпіонаті світу. Напередодні вирішального півфінального матчу проти збірної Англії наставник наголосив, що результат говорить сам за себе.

"Команда грає не так погано, як кажуть. Мабуть, ми зробили щось правильно, щоб дійти до цього етапу. Я вдячний гравцям. Вони привели нас до трьох титулів, а тепер ще до півфіналу. Ми лише за крок від цього, і ми збираємося віддати все можливе, щоб туди дістатися", — заявив Скалоні.

Хоча Аргентина впевнено очолила групу J, легко перемігши Алжир, Австрію та Йорданію, стадія плейоф виявилася для чинних чемпіонів справжнім випробуванням на витривалість. Команді знадобився додатковий час, щоб зламати опір Кабо-Верде та Швейцарії. Ще більш драматичним став матч 1/8 фіналу проти Єгипту, де аргентинцям довелося відіграватися з рахунку 0:2 завдяки зусиллям Ліонеля Мессі.

До слова, для зіркового капітана прийдешній матч стане першим у кар'єрі проти збірної Англії. Півфінал проти команди Тухеля є вже третім виходом Аргентини на цю стадію з 2014 року. Не варто забувати, що команда також тріумфувала на двох останніх розіграшах Кубка Америки (2021, 2024).

Скалоні зазначив, що естетика гри зараз відходить на другий план:

"Чесно кажучи, я не зациклююся на тому, чи граємо ми саме так, як я хотів. Бо півтора місяця тому я б скористався шансом потрапити до півфіналу чемпіонату світу, потрапивши туди як завгодно. Тож не має значення, в якому ми стані. У мене немає жодних претензій. Ми дивимося на наш стан і готові грати матч",- зауважив керманич.

Журналісти не оминули увагою історичний контекст протистояння, згадавши про напруженість між країнами через Фолклендську (Мальвінську) війну 1982 року. Однак Ліонель був категоричним, закликавши зосередитися виключно на спорті.

"Реальність така, що це футбольний матч. Я не можу плутати речі, особливо з поваги до того, що сталося стільки років тому. Це був дуже сумний період у нашій історії, і ми мало що можемо з цим вдіяти. Ми, звичайно, пам’ятаємо цих людей, але це футбольний матч; ми не повинні плутати ці два поняття", — підкреслив тренер.

Переможець цього принципового півфіналу отримає путівку до вирішального матчу турніру. У фіналі, який відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі), на переможця пари вже очікує збірна Іспанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, американський арбітр розсудить півфінал ЧС-2026 між Англією та Аргентиною.