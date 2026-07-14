Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півфінал ЧС-2026 проти Іспанії став для наставника збірної Франції 26-м у статусі головного тренера на мундіалях.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам офіційно встановив новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів на чолі національної команди.

Півфінальний поєдинок ЧС-2026 проти Іспанії став для 57-річного французького фахівця 26-м у ролі головного тренера на світових першостях. Таким чином Дешам одноосібно перевершив досягнення легендарного наставника збірної Німеччини Гельмута Шена, який провів 25 матчів.

Третє місце в історичному рейтингу посідає бразилець Карлос Альберто Паррейра, який керував своїми командами у 23 матчах фінальних турнірів чемпіонату світу.

Дідьє Дешам очолює збірну Франції з 2012 року. За цей час він вивів команду до чвертьфіналу ЧС-2014, привів "триколірних" до перемоги на мундіалі 2018 року, а також дійшов із французами до фіналу чемпіонату світу 2022 року, де його команда поступилася Аргентині у серії післяматчевих пенальті.