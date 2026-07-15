Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking розповідає, де дивитися поєдинок чемпіонату світу 2026 року між збірними Англії та Аргентини.

У поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу 2026 року між собою зіграють збірні Англії та Аргентини. Матч мундіалю пройде у середу, 15 липня, о 22:00. Зустріч прийме Атланта Стедіум (США).

Де дивитись матч Англія — Аргентина?

Переглянути трансляцію матчу ЧС-2026 між збірними Англії та Аргентини можна буде на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2.

За версією betking, трохи більше шансів на успіх у цій дуелі мають підопічні Томаса Тухеля. На звитягу збірної Англії в основний час букмекери дають коефіцієнт 2.75, тоді як на перемогу Аргентини виставлено показник 3.00. Ймовірність того, що команди не визначать переможця за підсумками двох таймів, оцінюється коефіцієнтом 2.90.

Слідкуйте за поєдинком Англія — Аргентина на Football.ua.

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