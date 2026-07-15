Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Англії поділився планами на гру проти чинних чемпіонів, оцінив феномен аргентинського капітана та розповів, як команда долає виснажливий шлях турніром.

Збірна Англії готується до надзвичайно принципового півфінального протистояння проти Аргентини. Переможець цього матчу, який відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті, отримає путівку до фіналу, де зустрінеться зі збірною Іспанії.

Головним болем для англійців залишається Ліонель Мессі. Аргентинець, який ділить з Кіліаном Мбаппе лідерство у гонці бомбардирів турніру (по 8 голів), встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу — 21 забитий м'яч за кар'єру. Головний тренер Трьох левів Томас Тухель зізнався, що серйозно розглядає варіант із жорсткою старомодною персональною опікою проти восьмиразового володаря Золотого м'яча.

"Я думав про це, якщо ми застосуємо належну персональну опіку в старомодному стилі. Я не впевнений, чи ми реалізуємо цю ідею, але вона спала мені на думку. Коли аналізуєш матчі, то відчуваєш, що він бачить речі раніше, ніж будь-хто інший на полі", — зазначив Тухель на передматчевій пресконференції.

Тренер високо оцінив здатність Мессі знаходити вільний простір навіть у найщільнішому захисті:

М'яч падає до нього, він знаходить прогалину, звільняє місце для лівої ноги, а потім реалізує рішення на найвищому рівні. Це його суперсила. Якщо ми закриємо одну сильну сторону в їхній грі, він знайде або створить нову", — зауважив німецький фахівець.

Попри багату і часто скандальну політичну та спортивну історію протистоянь Англії та Аргентини, Тухель відмовився використовувати це як додаткову мотивацію для своїх гравців.

"Ми не використовуємо це як паливо. Ми поважаємо нашого суперника, але не заглиблюємося в історичні події та не робимо їх більшими, ніж вони є насправді. Ми у півфіналі і приїжджаємо дуже голодними до перемоги", — наголосив наставник.

Щодо складу, майже всі гравці готові вийти в старті. Винятком є лише два футболісти: Джордан Гендерсон (перелом руки). Джарелл Кванса (дискваліфікація).

Шлях Англії до півфіналу був надзвичайно важким: драматична перемога над ДР Конго (2:1), битва з Мексикою (3:2) на знаменитому стадіоні Ацтека та виснажливий овертайм проти Норвегії у спекотному Маямі (2:1).

"Це безперервний нокаут-футбол: червоні картки, перевірки VAR, овертайми, спека, висота та постійні перельоти. Нам довелося покататися на американських гірках. Це трохи виснажливо, але водночас це живить мене і змушує відчувати себе живим", — описав турнірний шлях Тухель.

На питання журналістів про те, як тренер знаходить час на відпочинок у такому шаленому графіку, німецький фахівець відповів із гумором:

"Іноді просто катаєшся на велосипеді, тобі потрібна велика парковка та морозиво в руці на 15 хвилин — і ти почуваєшся 15-річним, а не 50-річним. Ти насолоджуєшся теплим літнім вечором... Іноді це все, що потрібно", — резюмував Томас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, американський арбітр розсудить півфінал ЧС-2026 між Англією та Аргентиною.