Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисники Трьох Левів закликали команду абстрагуватися від політичного та історичного підтексту майбутнього матчу, запевняючи, що весь тягар відповідальності лежить виключно на чинних чемпіонах світу.

Збірна Англії готується до епічного півфінального протистояння з Аргентиною, яке відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті. Переможець цього матчу здобуде путівку до фіналу Чемпіонату світу, де на нього вже чекає збірна Іспанії.

Проте напередодні гри багато розмов точиться не лише навколо футболу, а й навколо непростої історії відносин між двома країнами. Протистояння Англії та Аргентини традиційно супроводжується підвищеною напругою. Футбольний світ досі пам'ятає скандальну Руку Бога Дієго Марадони у 1986 році та вилучення Девіда Бекхема у матчі плейоф 1998-го.

Поза полем градус підвищують болючі спогади про Фолклендську війну 1982 року (Аргентина продовжує називати ці території Мальвінськими островами і оскаржувати їхній статус). Однак захисник англійців Езрі Конса наголосив, що гравці роблять усе можливе, щоб ігнорувати цей зовнішній шум:

"Нам просто потрібно зосередитися на собі. Спробуйте забути про історію, що стоїть за цим, не надто захоплюватися цим і вийти туди й зробити те, що, як ми знаємо, можемо робити найкраще", — зазначив Конса.

Його партнер по захисту Марк Геї впевнений, що статус чинних чемпіонів світу грає проти аргентинців, адже саме від них очікують обов'язкової перемоги.

"На нас немає тиску. А який тиск? Відповідальність лежить на них. Вони чемпіони світу. Їм потрібно вийти, їм потрібно захистити свій титул. Чесно кажучи, всі схвильовані. Усі насолоджуються можливістю зіграти проти них і з нетерпінням чекають цього", — заявив Геї.

Очікується, що і Геї, і Конса вийдуть у стартовому складі в середу. Головним випробуванням для захисної ланки стане капітан аргентинців Ліонель Мессі, який проводить блискучий турнір і наразі ділить статус найкращого бомбардира з Кіліаном Мбаппе (у обох по 8 голів).

Марк визнав геніальність аргентинця, але нагадав, що суперник сильний саме командною грою:

"Він чудовий гравець, мабуть, один з найкращих, тому ми спробуємо зробити все можливе щоб зупинити його. Але на полі не тільки він. У команді є й інші справді хороші гравці, але важливо, щоб ми залишалися максимально зосередженими на собі та виконували наш ігровий план", — зауважив оборонець.

Крім того, Езрі Конса прокоментував атмосферу в роздягальні після нещодавньої критики Томаса Тухеля щодо гри команди у важкому матчі з Норвегією. Захисник запевнив, що колектив залишається згуртованим:

"У нас чудова команда. Жодних проблем не було. Зовнішній шум завжди буде присутній, але потрібно вміти його блокувати", — додав він.

Якщо збірна Англії здолає Аргентину, це стане лише другим виходом команди до фіналу Чемпіонату світу за всю її історію (після переможного домашнього Мундіалю у 1966 році). Вирішальний матч турніру заплановано на 19 липня на арені МетЛайф в Іст-Ратерфорді (Нью-Джерсі).