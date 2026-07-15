Збірна Англії готується до епічного півфінального протистояння з Аргентиною, яке відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц в Атланті. Переможець цього матчу здобуде путівку до фіналу Чемпіонату світу, де на нього вже чекає збірна Іспанії.

Проте напередодні гри багато розмов точиться не лише навколо футболу, а й навколо непростої історії відносин між двома країнами. Протистояння Англії та Аргентини традиційно супроводжується підвищеною напругою. Футбольний світ досі пам'ятає скандальну Руку Бога Дієго Марадони у 1986 році та вилучення Девіда Бекхема у матчі плейоф 1998-го.

Поза полем градус підвищують болючі спогади про Фолклендську війну 1982 року (Аргентина продовжує називати ці території Мальвінськими островами і оскаржувати їхній статус). Однак захисник англійців Езрі Конса наголосив, що гравці роблять усе можливе, щоб ігнорувати цей зовнішній шум:

"Нам просто потрібно зосередитися на собі. Спробуйте забути про історію, що стоїть за цим, не надто захоплюватися цим і вийти туди й зробити те, що, як ми знаємо, можемо робити найкраще", — зазначив Конса.

Його партнер по захисту Марк Геї впевнений, що статус чинних чемпіонів світу грає проти аргентинців, адже саме від них очікують обов'язкової перемоги.

"На нас немає тиску. А який тиск? Відповідальність лежить на них. Вони чемпіони світу. Їм потрібно вийти, їм потрібно захистити свій титул. Чесно кажучи, всі схвильовані. Усі насолоджуються можливістю зіграти проти них і з нетерпінням чекають цього", — заявив Геї.

Очікується, що і Геї, і Конса вийдуть у стартовому складі в середу. Головним випробуванням для захисної ланки стане капітан аргентинців Ліонель Мессі, який проводить блискучий турнір і наразі ділить статус найкращого бомбардира з Кіліаном Мбаппе (у обох по 8 голів).

Марк визнав геніальність аргентинця, але нагадав, що суперник сильний саме командною грою:

"Він чудовий гравець, мабуть, один з найкращих, тому ми спробуємо зробити все можливе щоб зупинити його. Але на полі не тільки він. У команді є й інші справді хороші гравці, але важливо, щоб ми залишалися максимально зосередженими на собі та виконували наш ігровий план", — зауважив оборонець.

Крім того, Езрі Конса прокоментував атмосферу в роздягальні після нещодавньої критики Томаса Тухеля щодо гри команди у важкому матчі з Норвегією. Захисник запевнив, що колектив залишається згуртованим:

"У нас чудова команда. Жодних проблем не було. Зовнішній шум завжди буде присутній, але потрібно вміти його блокувати", — додав він.

Якщо збірна Англії здолає Аргентину, це стане лише другим виходом команди до фіналу Чемпіонату світу за всю її історію (після переможного домашнього Мундіалю у 1966 році). Вирішальний матч турніру заплановано на 19 липня на арені МетЛайф в Іст-Ратерфорді (Нью-Джерсі).