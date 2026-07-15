Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Францією.

Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Францію в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Франція — Іспанія 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Пау Кубарсі прокоментував виступ власної команди.

"Були перед грою певні розмови про наш захист та наших воротарів, але ми багатьом позакривали роти сьогоднішнім виступом.

На мою думку, одна з найважливіших речей у сучасному футболі — це зберегти ворота "сухими".

Ми пропустили лише один гол за турнір, і тепер ми у фіналі. Ми робимо чудову роботу.

Ми справді дуже раді та пишаємось усією роботою, яку команда виконала сьогодні. Ми знали, що це буде дуже складний матч, бо у суперників є вражаючі гравці, але вони такі ж вражаючі гравці є й у нас. Ми пресингували сильніше, аніж будь-коли до цього на цьому мундіалі, зіграли вражаючий матч, і тепер ми у фіналі.

Я не хочу, щоб хтось конкретний трапився нам у фіналі. Байдуже, хто б не пройшов, нехай буде воля Божа. Ми відпочинемо, а потім вивчимо того, проти кого муситимемо зіграти.

Наближаються дуже особливі дні. Мрія все ще жива, і ми з нетерпінням чекаємо матчу. Ми збираємось грати у фіналі чемпіонату світу, і ми його виграємо.

Я ще дуже молодий для всього, що зараз переживаю: вихід до фіналу чемпіонату світу — це щось унікальне. Тим, хто ще не зробив цього кроку в своїй кар’єрі, але вже досяг віку 19 років, я скажу: зачекайте, і ви побачите, що у вас буде свій шанс.

Футбол — це те, чим потрібно насолоджуватись, і тоді все буде, і якщо ви будете достатньо жертовними, усе складеться добре. Я закликаю всіх продовжувати боротись за свої мрії", — заявив іспанський виконавець.

Суперником Іспанії у фіналі стане переможець пари Англія — Аргентина, тоді як Франція зіграє із невдахою серед цих команд.