Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

25-річний уругвайський опорник Манчестер Юнайтед успішно пройшов хірургічне втручання через пошкодження колінних зв'язок на мундіалі.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мануель Угарте успішно переніс операцію після пошкодження зв'язок коліна. Гравець травмувався, виступаючи за національну збірну Уругваю на чемпіонаті світу-2026.

"Усі в Манчестер Юнайтед бажають Мануелю якнайшвидшого відновлення та підтримуватимуть його на кожному етапі реабілітації", — йдеться в офіційній заяві.

Терміни повернення Угарте на поле наразі не уточнюються, проте через подібний тип ушкодження півзахисник може пропустити значну частину першої половини нового сезону. Пошкодження сталося наприкінці першого тайму вирішального матчу групового етапу проти Іспанії (0:1), коли хавбек невдало поставив ногу під час відбору та був змушений залишити поле на ношах.

У сезоні-2025/26 25-річний футболіст, який діє переважно в опорній зоні, відіграв за "червоних дияволів" у 24 матчах в усіх турнірах та отримав одне попередження, не відзначившись результативними діями.