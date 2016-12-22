Англия

Вакантный пост менеджера Кристал Пэлас может занять экс-тренер сборной Англии Сэм Аллардайс.

Сегодня Кристал Пэлас объявил о расторжении контракта с Аланом Пардью, который возглавлял команду с 2015 года. При этом президент клуба Стив Пэриш пообещал найти нового тренера как можно скорее.

Как сообщает Sky Sports, в течение ближайших 24 часов Пэриш проведет переговоры с бывшим тренером сборной Англии Сэмом Аллардайсом.

При этом, источник уверяет, что на данный момент между сторонами нет никакой договоренности.

Напомним, что последним местом работы Аллардайса является сборная Англии, откуда он был уволен всего через 67 дней после назначения из-за коррупционного скандала.

Кристал Пэлас после сыгранных 17-ти туров с 15-ю очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ.