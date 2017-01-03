Англия

Нападающий Астон Виллы Руди Гестед близок к переходу в стан Речников.

В конце декабря стало известно, что Миддлсбро выигрывает у Кристал Пэласа и Вест Бромвича гонку за форвардом Астон Виллы Руди Гестедом.

Как сообщает Sky Sports, сегодня Гестед успешно прошел медицинское обследование.

Ожидается, что за 28-летнего футболиста Речники заплатят Львам 6 миллионов фунтов.

С новым клубом Гестед подпишет контракт на 3,5 года. Официально о сделке будет объявлено завтра.

В Миддлсбро Гестед будет конкурировать за место в стартовом составе с Альваро Негредо и Кристианом Стуани.

В текущем сезоне Гестед провел 18 матчей за Астон Виллу в Чемпионшипе и забил 4 гола.