Владелец Лидса Массимо Челлино продал 50% акций клуба итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани.
Челлино и Раздриццани, REX
04 января 2017, 19:55
Соучредитель медиа-группы MP & Silva подтвердил сделку, сообщает BBC.
О сделке сообщалось ранее, но заключили её соотечественники лишь зимой.
Отметим, что Радриццани может выкупить остальную часть акций позже.
Интересно, что китайские инвесторы в мае приобрели 65% его компании. Итальянец отрицал причастность китайцев к данной сделке.
Напомним, что в декабре Футбольная ассоциация Англии запретила Челлино вести любую связанную с футболом деятельность в течение 18 месяцев.
Челлино был признан виновным в нарушении правил работы с агентами.
Лидс сейчас занимает 5-е место в Чемпионшипе после 25-ти туров.