Англия

Владелец Лидса Массимо Челлино продал 50% акций клуба итальянскому бизнесмену Андреа Радриццани.

Соучредитель медиа-группы MP & Silva подтвердил сделку, сообщает BBC.

О сделке сообщалось ранее, но заключили её соотечественники лишь зимой.

Отметим, что Радриццани может выкупить остальную часть акций позже.

Интересно, что китайские инвесторы в мае приобрели 65% его компании. Итальянец отрицал причастность китайцев к данной сделке.

Напомним, что в декабре Футбольная ассоциация Англии запретила Челлино вести любую связанную с футболом деятельность в течение 18 месяцев.

Челлино был признан виновным в нарушении правил работы с агентами.

Лидс сейчас занимает 5-е место в Чемпионшипе после 25-ти туров.