Англия

Менеджер Арсен Венгер поделился мнением о игру лидеров Канониров.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал игру Месута Озила и Санти Касорлы.

"Озил — это тот парень, которому нужно, чтобы его команда владела мячом. При таком футболе он просто великолепен. Он сильно пострадал от потери Касорлы, потому что Касорла может вывести мяч из-под прессинга",— цитирует Венгера Goal.

"Касорла получал мяч, протаскивал его, передавал игроку, который находился выше, а затем мяч получал Озил. Если Месут получает мяч в нужное время, он всегда может создать гол из ничего. Но я не хочу спорить об одном игроке. Дело не в Озиле, а во всей команде", — добавил французкий специалист.

Недавно Венгер отклонил щедрое предложение одного из китайских клубов, который предлагал тренеру баснословные деньги. Тогда речь шла о заработной плате в размере 30 млн фунтов в год, что сделало бы Арсена самым высокооплачиваемым наставником в мире.

Отметим, ранее сообщалось, что Венгер желает попробовать свои силы в мадридском Реале.