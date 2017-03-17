Англия

Бывший Капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин остался недоволен высказываниями нынешнего главного тренера Красных дьяволов Жозе Моуриньо о том, что у его команды слишком тяжелый график.

После победы МЮ в ответном поединке Лиги Европы над Ростовом (1:0), которая позволила команде выйти в четвертьфинал, Жозе заявил, что его команда борется с усталостью. Кин, семикратный победитель АПЛ в составе Красных дьяволов, был в ярости от таких слов Моуриньо.

"Я никогда не слышал столько чуши в своей жизни. Почему мы должны слушать этот мусор? То, о чем он говорит — просто чушь", — сказал ирландец в интервью ITV.

"Он менеджер Манчестер Юнайтед, одного из крупнейших клубов на планете. У него есть сильный состав, а он постоянно жалуется на усталость".

"Мы видели несколько кубковых ничьих, которые были у команды. У МЮ был легкий путь в кубках, несколько ничьих, много ничьих в домашних играх, и этот парень говорить абсолютную чушь".

"Никогда не слышал столько бреда в своей жизни. Возможно, Манчестер слишком великая команда для Моуриньо. Он не может справиться со всеми требованиями".

Напомним, чего сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Европы, где МЮ узнает своего соперника.