Англия

Красные Дьяволы намерены взорвать трансферный рынок будущим летом, сделав космическое предложение по одному из лидеров Барселоны.

МЮ собирается использовать свои огромные финансовые возможности и провернуть самую дорогую сделку в истории мирового футбола. Английский клуб хочет видеть в своем составе капитана сборной Бразилии Неймара, и для этой цели готов расстаться с невероятной суммой.

Как сообщает каталонская газета Sport, манкунианцы предложат за 25-летнего вингера Барсы 200 млн евро. Оклад самого футболиста составит 25 млн евро, что почти вдвое превышает его зарплату по нынешнему контракту, подписанному в октябре прошлого года. Таким образом, Неймар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории английской Премьер-лиги, а МЮ может побить очередной трансферный рекорд.

Действующее соглашение бразильца с сине-гранатовыми действительно до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Неймара пытался приобрести другой клуб АПЛ – Челси, однако данный трансфер был заблокирован наставником Аристократов Антонио Конте.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 8 голов и 14 результативных передач в 23 матчах Примеры.