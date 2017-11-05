Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино признался в верности своей нынешней команде.
Маурисио Почеттино, Getty Images
05 ноября 2017, 06:28
Последние удачные результаты Тоттенхэма в АПЛ и Лиге чемпионов приковали большое внимание футбольной общественности к наставнику команды Маурисио Почеттино.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что аргентинским специалистом интересуется Реал, однако сам Маурисио опроверг возможность ухода из стана "шпор".
На вопрос о возможной работе в Мадриде Почеттино ответил:
"Самый важный в мире клуб – это Тоттенхэм. Он лучший на планете", — цитирует тренера лондонцев The Guardian.
"Сегодня я на 100 процентов сосредоточен на Тоттенхэме и не променяю его ни на один клуб в мире, потому как я невероятно увлечен своей нынешней работой".
"Здесь к нам так хорошо относятся, потому мы обязаны отплатить тем же", — поды
Ранее Почеттино рассказал о своих дружеских отношениях с президентом Реала Флорентино Пересом.