Англия

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино признался в верности своей нынешней команде.

Последние удачные результаты Тоттенхэма в АПЛ и Лиге чемпионов приковали большое внимание футбольной общественности к наставнику команды Маурисио Почеттино.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что аргентинским специалистом интересуется Реал, однако сам Маурисио опроверг возможность ухода из стана "шпор".

На вопрос о возможной работе в Мадриде Почеттино ответил:

"Самый важный в мире клуб – это Тоттенхэм. Он лучший на планете", — цитирует тренера лондонцев The Guardian.

"Сегодня я на 100 процентов сосредоточен на Тоттенхэме и не променяю его ни на один клуб в мире, потому как я невероятно увлечен своей нынешней работой".

"Здесь к нам так хорошо относятся, потому мы обязаны отплатить тем же", — поды

Ранее Почеттино рассказал о своих дружеских отношениях с президентом Реала Флорентино Пересом.