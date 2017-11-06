Англия

Вест Хэм и Славен Билич решили прекратить сотрудничество — на редкость правильное решение для обоих сторон.

Назначение Славена Билича в Вест Хэм изначально выглядело авантюрой. Почему-то "вестхэмовское сердце" Славена стало для руководства главным мотивом назначения хорвата. Если вспоминать успехи Билича, то сразу приходит на ум сборная Хорватии. Но давайте посмотрим пристальнее: Евро-2008 – победа в группе со сборной Германии и драматичный вылет в четвертьфинале от Турции. По ЧМ-2010 вспоминать нечего, ведь туда "клетчатые" не попали, уступив в отборочной группе Англии и Украине. И Евро-2012 – да, достойная игра, но все же лишь третье место в группе после Испании и Италии. Провал с Локомотивом, третье место в чемпионате Турции с Бешикташем – скажите, много было предпосылок для успеха в Англии?

Первый сезон работы Билича в Вест Хэме, казалось, посрамил скептиков. Команда здорово выступила в Премьер-лиге, заняла 7-е место (лишь 1 балл отставания от 6-го), вышла в квалификацию Лиги Европы, за Димитри Пайе якобы выстроилась очередь из грандов мирового футбола. Но ключевое слово в этом всем – казалось.

Уже следующий сезон показал, что не все так прекрасно у Билича, и дело не только в тактических решениях. Помните, сколько было шуму с уходом Димитри Пайе в Марсель? Хорват не сумел ни переубедить ключевого игрока, ни обставить его уход по-тихому, ни проявить принципиальность и "замариновать" на скамейке запасных, ни найти ему замену (формально нашел – Роберта Снодграсса, который сейчас в аренде в Астон Вилле) – ни-че-го.

И даже то, что над "молотками" по ходу прошлой кампании нависала угроза вылета, не повлияло на мнение руководства клуба. Славену в очередной раз выдали кредит доверия, пригласив в клуб не самых последних в футбольном мире парней – Марко Арнаутовича, Чичарито, Джо Харта, Пабло Сабалету. А что получили на выходе? Американские горки, только падал Вест Хэм чаще и ниже, чем взлетал: три поражения в Премьер-лиге кряду – затем победа над новичком, ничья и поражение – затем минимальный триумф в матче с таким же аутсайдером Суонси. Как только казалось, что Билича вот-вот уволят, так "молотки" добывали более-менее неплохой результат, заставляя позабыть на время о неудачах.

Ясное дело, что так долго продолжаться не могло. И не удивительно, что даже столь крепкое терпение владельцев лопнуло – просто посмотрите хотя бы два последних матча Вест Хэма. Первый – поединок против Кристал Пэлас, "молотки" выигрывают 2:1, до конца компенсированного времени меньше минуты, прошлогодний лидер команды Майкл Антонио с мячом у чужой штрафной. Что же будет дальше? Попытка заработать угловой? Финты, чтобы потянуть время? Пас партнеру? Но нет, игрок сборной Англии делает слабенький навес точно на соперника – как раз достаточно, чтобы "орлы" убежали в контратаку и сравняли счет. Ну а поединок с Ливерпулем вообще заставлял задаваться вопросом: а что делают на поле "защитники" Вест Хэма? Полнейшая апатия и практически полное отсутствие сопротивления в моментах с голами… Как-то не так должна выглядеть оборона команды Премьер-лиги.

Что характерно, уже после игры с Кристал Пэлас Билич не стал скрывать своего разочарования и публично раскритиковал Майкла Антонио за непрофессионализм. Но и футболисты "молотков" в очередной решающий момент отказались биться за Славена. Похоже, стороны уже устали друг от друга и этот разрыв им был необходим.

Славен Билич — безусловно, хороший парень. Всегда искренний, честный, обычно улыбается, музыкой интересуется. Но в футбольном мире (да и не только) на первом месте стоит все-таки результат, а вот с ним у хорвата большие проблемы. Билич может отдохнуть, а затем продолжить карьеру в роли телеэксперта, например – там его харизма будет очень и очень кстати. Вест Хэму же нужно искать нового тренера, но важно, чтобы владельцы ушли прошлые ошибки. Только вот главным претендентом на вакансию называют Дэвида Мойеса. Болельщикам Вест Хэма еще рано выдыхать с облегчением…