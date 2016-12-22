Германия

Левый защитник Шальке Сеад Колашинац продлит договор с клубом.

Recklinghäuser Zeitung информирует о том, что 23-летний боснийский футболист близок к пролонгации соглашения с гельзенкирхенским клубом. Речь идет о контракте на четыре года.

У Колашинаца существовал огромный выбор учитывая тот факт, что уже с 1-го января игрок мог подписать предварительный договор с другим клубом — контракт с Шальке истекает летом 2017-го. В услугах игрока интересовались на Туманном Альбионе. Защитник был нужен Стоку, ВБА, Ман Сити, Вест Хэму, Челси и Ливерпулю.

В структуру Шальке босниец перебрался в 2011-м, а уже через год начал привлекаться к поединкам первой команды. На его счету два гола и шесть ассистов в 16-ти поединках 04-х в нынешнем сезоне.