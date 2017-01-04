Германия

Китайский Шанхай СИПГ может взбудоражить общественность очередным громких трансфером, который может побить все финансовые рекорды.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, за Обамеянга 150 миллионов евро предлагает китайский Шанхай СИПГ. При этом самому футболисту китайцы готовы платить 41 миллион евро за сезон (850 тысяч евро в неделю).

Если же этот переход состоится, то трансфер Обамеянга станет самым дорогим в истории футбола, а сам футболист — самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Отметим, что ранее Шанхай СИПГ заплатил около 70-ти миллионов евро за полузащитника Челси Оскара.

В текущем сезоне Обамеянг провел за Боруссию 22 матча во всех турнирах, забив при этом 20 голов и сделав 4 ассиста. Действующее соглашение 27-летнего габонца со Шмелями рассчитано до середины 2020 года.