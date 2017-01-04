Китайский Шанхай СИПГ может взбудоражить общественность очередным громких трансфером, который может побить все финансовые рекорды.
Пьер-Эмерик Обамеянг, bvb.de
04 января 2017, 15:03
Как сообщает Gazzetta dello Sport, за Обамеянга 150 миллионов евро предлагает китайский Шанхай СИПГ. При этом самому футболисту китайцы готовы платить 41 миллион евро за сезон (850 тысяч евро в неделю).
Если же этот переход состоится, то трансфер Обамеянга станет самым дорогим в истории футбола, а сам футболист — самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Отметим, что ранее Шанхай СИПГ заплатил около 70-ти миллионов евро за полузащитника Челси Оскара.
В текущем сезоне Обамеянг провел за Боруссию 22 матча во всех турнирах, забив при этом 20 голов и сделав 4 ассиста. Действующее соглашение 27-летнего габонца со Шмелями рассчитано до середины 2020 года.