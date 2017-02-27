Германия

Бывший тренер Барселоны, Баварии и "молодежки" Арсенала Андрис Йонкер возглавил Волков.

Уволив Валерьена Исмаэля с должности главного тренера после поражения от Вердера, Вольфсбург не долго искал ему замену. Как сообщает Kicker, спасать Волков от вылета будет 54-летний голландский специалист Андрис Йонкер.

Йонкер работал ассистентом у Луи ван Галя в Барселоне и Баварии, а также помогал Феликсу Магату в Вольфсбурге. В качестве главного тренера работал с Волендамом, Маастрихтом и Виллем II, а также с апреля 2011 до конца сезона был исполняющим обязанности главного тренера в Баварии. С 2014 года возглавлял академию Арсенала.

За 12 туров до финиша в активе Волков 22 очка и 14 место. От зоны плей-офф команду отделяет 2 очка, а от зоны вылета — 4.