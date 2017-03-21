Германия

Полузащитнику Баварии Дугласу Косте, возможно, потребуется операция на колене.

17 марта официальный сайт Баварии сообщил, что Дуглас Коста пропустил тренировку команды из-за проблем с коленом.

Из-за этого Дуглас не сыграл в матче против Боруссии М в Бундеслиге, а также не поможет сборной Бразилии в поединках против Уругвая и Парагвая в квалификации на ЧМ-2018.

Sport1 сообщает, что на следующей неделе будет принято решение о том, потребуется ли Косте операция. В случае, если игрок будет прооперирован, он вряд ли сыграет в нынешнем сезоне.

На данный момент Коста сыграл за Баварию 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 ассистов.