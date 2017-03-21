Германия

Вингер мюнхенской Баварии Дуглас Коста опроверг информацию о том, что ему понадобится операция, из-за которой он может пропустить остаток сезона.

Дуглас Коста был исключен из состава сборной Бразилии из-за травмы колена, которую он получил на тренировке Баварии в прошлую пятницу.

Немецкий телеканал Sport1 сообщал, что Коста может лечь под нож, а в этом случае сезон для него будет окончен.

Когда с ним связались представители бразильского Globo, Дуглас опроверг эту информацию и заявил, что уже проходит лечение и должен вернуться к тренировкам через 10 дней.

Если все пройдет так, как того ожидает сам игрок, то Коста должен быть готов принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала, который состоится 12 апреля.