Вингер мюнхенской Баварии Дуглас Коста опроверг информацию о том, что ему понадобится операция, из-за которой он может пропустить остаток сезона.
Дуглас Коста, Getty Images
21 марта 2017, 22:56
Дуглас Коста был исключен из состава сборной Бразилии из-за травмы колена, которую он получил на тренировке Баварии в прошлую пятницу.
Немецкий телеканал Sport1 сообщал, что Коста может лечь под нож, а в этом случае сезон для него будет окончен.
Когда с ним связались представители бразильского Globo, Дуглас опроверг эту информацию и заявил, что уже проходит лечение и должен вернуться к тренировкам через 10 дней.
Если все пройдет так, как того ожидает сам игрок, то Коста должен быть готов принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала, который состоится 12 апреля.