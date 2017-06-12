Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс, скорее всего, пропустит остаток нынешнего года и вернется на поле лишь в 2018.

В конце мая Ройс частично порвал крестообразные связки колена в финале Кубка Германии против Айнтрахта (2:1). На прошлой неделе Марко прооперировали.

"Операция прошла хорошо, я на пути к восстановлению", — написал Ройс в своем инстаграме.

"Сейчас последует относительно длительная фаза восстановления. Я буду делать все возможное, чтобы вернуться на поле как можно быстрее. Я всегда становился сильнее после травм, так будет и в этом случае".

"У нас большие планы с новым тренером команды Петером Босом и со сборной Германии на ЧМ в России. Я надеюсь быть полностью здоровым в следующем году и подойти к решающему отрезку сезона в хорошей форме".

Ройсу удалось сыграть за сборную Германии только на Евро-2012 – ЧМ-2014 и Евро-2016 Марко пропустил из-за травм. Впрочем, он отказался от участия в Кубке конфедераций этим летом, чтобы пройти полноценную предсезонную подготовку с Боруссией.