В конце мая Ройс частично порвал крестообразные связки колена в финале Кубка Германии против Айнтрахта (2:1). На прошлой неделе Марко прооперировали.

"Операция прошла хорошо, я на пути к восстановлению", — написал Ройс в своем инстаграме.

 

Hallo Fans, ich hoffe, es geht Euch allen gut. Am vergangenem Mittwoch wurde ich am hinteren Kreuzband operiert. Die Operation ist gut verlaufen und ich bin schon auf dem Wege der Besserung. Nun wird eine relativ lange Reha-Phase folgen, die ich — mit allem was ich habe — angehen werde! Ich werde alles tun, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin immer stark zurückgekommen und das wird auch dieses Mal so sein. Wir haben viel vor mit unserem neuen BVB-Trainer Peter Bosz und der Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Es ist mein großes Ziel, im neuen Jahr topfit zu sein, um in der entscheidenden Phase der kommenden Saison wieder voll eingreifen zu können. Vielen Dank für Eure Unterstützung, das bedeutet mir sehr viel und gibt mir Kraft für die schwere Zeit, die jetzt vor mir liegt. Jogi Löw und den Jungs wünsche ich viel Erfolg für die Partie heute Abend und beim Confed-Cup! Bis bald, Euer Marco

Публикация от marcinho11 (@marcinho11)

 

"Сейчас последует относительно длительная фаза восстановления. Я буду делать все возможное, чтобы вернуться на поле как можно быстрее. Я всегда становился сильнее после травм, так будет и в этом случае".

"У нас большие планы с новым тренером команды Петером Босом и со сборной Германии на ЧМ в России. Я надеюсь быть полностью здоровым в следующем году и подойти к решающему отрезку сезона в хорошей форме".

Ройсу удалось сыграть за сборную Германии только на Евро-2012 – ЧМ-2014 и Евро-2016 Марко пропустил из-за травм. Впрочем, он отказался от участия в Кубке конфедераций этим летом, чтобы пройти полноценную предсезонную подготовку с Боруссией.