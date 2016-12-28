Италия

Вингер Фиорентины Федерико Бернардески заявил, что он сконцентрирован только на футболе.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста Фиорентины и сборной Италии заинтересован ряд европейских и итальянских клубов. Ходили слухи об интересе Ювентуса, Интера, Милана, ПСЖ, Ман Юнайтед.

"Интерес со стороны других клубов? Я считаю, что футболист должен думать о своей игре. То, что происходит вне поля — не моя проблема", — сказал Бернардески.

"Я должен упорно работать, чтобы становится лучше и лучше, а после уже посмотрим, что произойдет", — добавил полузащитник.

В текущем сезоне Бернардески провел за Фиорентину 18 матчей в Серии А, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Его действующее соглашение с Фиалками рассчитано до середины 2019 года.