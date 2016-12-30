Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва в ближайшее время станет игроком Интера.
ЛУКАС ЛЕЙВА, EUROSPORT
30 декабря 2016, 16:52
Напомним, контракт Лейвы с Ливерпулем рассчитан до конца текущего сезона, а ранее сообщалось, что клуб не будет препятствовать переходу футболиста в Интер.
Как сообщает Sky Sport Italia, Лейва прошел медицинское обследование в Интере и в ближайшее время будет объявлено об аренде футболиста до конца сезона.
Летом 29-летний бразилец сможет стать полноценным футболистом нерадзурри.
Напомним, Лейва пополнил ряды Красных летом 2007 года, перейдя из Гремио за 10 млн евро.
В текущем сезоне он провел за команду Клоппа 8 матчей в АПЛ.